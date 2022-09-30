Лучший бомбардир «Пари НН» рассказал о целях команды на сезон

Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов, являющийся лучшим бомбардиром команды, рассказал о целях на нынешний сезон. По его словам, приоритетом нижегородцев является сохранение прописки в РПЛ.
«Каковы цели команды на сезон? Закрепиться в Премьер-Лиге, закончить сезон не ниже 12-го места – чтобы не попасть в стыки. Задача адекватная, ведь это только наш второй сезон в РПЛ. Но я думаю, что мы будем повыше, чем 12-е место.
Личные цели? Хотелось бы забить не меньше 10 голов в этом сезоне. А если больше – ещё лучше. И помочь команде добиться цели, которую я озвучил. Было бы очень хорошо», — сказал Сулейманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.
Полностью интервью с Сулеймановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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