Федерико Вальверде стал лучшим игроком Ла Лиги в сентябре

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде признан лучшим игроком Ла Лиги в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В Ла Лиге Вальверде в сентябре провел три матча, в которых отличился двумя голами и одной результативной передачей. Он забивал голы в ворота «Мальорки» и «Атлетико», пас он отдал в игре с «Бетисом».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» был готов заплатить за трансфер уругвайца порядка € 100 млн за два дня до закрытия трансферного окна, однако «сливочные» решили не отпускать футболиста. После этого «Ливерпуль» на один сезон арендовал бразильца Артура из «Ювентуса».



Таким образом, данный трансфер мог стать самым дорогим в истории английского клуба. На данный момент таковым является переход Вирджила ван Дейка за € 84,65 млн в «Ливерпуль» из «Саутгемптона». Вальверде находится в системе «Реала» с 2016 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 70 млн.

Вальверде забивает гол в ворота «Атлетико»:

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