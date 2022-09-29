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Фанаты «Зенита» вывесили баннер в память о трагедии в Ижевске

Фанаты «Зенита» вывесили баннер в память о трагедии в Ижевске
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Болельщики санкт-петербургского «Зенита» перед матчем третьего раунда группового этапа Фонбет Кубка России со «Спартаком» вывесили баннер в память о трагедии, недавно произошедшей в Ижевске.

Напомним, нападение на школу № 88 в Ижевске 26 сентября совершил её выпускник Артём Казанцев. Он пришёл в учебное заведение и вооружился пистолетами. После совершения преступления мужчина покончил с собой.

«Зенит» расположился на третьей строчке квартета В, набрав три очка по итогам двух встреч.

Самарские «Крылья Советов», обыгравшие подопечных Сергея Семака со счётом 2:0 в прошлом туре, находятся на второй позиции. «Спартак» с шестью очками возглавляет таблицу. Воронежский «Факел» после двух матчей очков не набрал и замыкает квартет.

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