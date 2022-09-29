Фанаты «Зенита» вывесили баннер в память о трагедии в Ижевске

Болельщики санкт-петербургского «Зенита» перед матчем третьего раунда группового этапа Фонбет Кубка России со «Спартаком» вывесили баннер в память о трагедии, недавно произошедшей в Ижевске.

Напомним, нападение на школу № 88 в Ижевске 26 сентября совершил её выпускник Артём Казанцев. Он пришёл в учебное заведение и вооружился пистолетами. После совершения преступления мужчина покончил с собой.

«Зенит» расположился на третьей строчке квартета В, набрав три очка по итогам двух встреч.



Самарские «Крылья Советов», обыгравшие подопечных Сергея Семака со счётом 2:0 в прошлом туре, находятся на второй позиции. «Спартак» с шестью очками возглавляет таблицу. Воронежский «Факел» после двух матчей очков не набрал и замыкает квартет.