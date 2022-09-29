Бакари Санья — о стиле «Арсенала» и «Ман Сити»: именно так нужно играть в футбол

Бывший защитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Бакари Санья высказался о матче «канониров» с «Манчестер Юнайтед», а также прокомментировал лидерство своих бывших клубов в английской Премьер-лиге.

«Я смотрел матч «Арсенала» с «Манчестер Юнайтед». Думаю, что выступление было классным и они были наказаны плохим решением VAR. Мартинелли забил хороший гол, на мой взгляд. Я думаю, что, если бы этот гол был засчитан, «Арсенал» с комфортом выиграл бы матч.



Если бы я был болельщиком «Арсенала», я был бы расстроен результатом и решением VAR, но доволен выступлением, потому что они были намного лучше, чем «Манчестер Юнайтед». Ладно, они допустили пару ошибок в обороне, но я не беспокоюсь об этом, потому что их можно легко исправить на тренировочном поле. Что мне понравилось, так это индивидуальность выступления и то, как они навязали свою игру «Юнайтед».

Несмотря на проигрыш, я рад видеть на вершине «Арсенал», а за ним «Манчестер Сити» — два моих бывших клуба. Что мне больше всего нравится, так это атакующий стиль обеих команд – именно так нужно играть в футбол», — сказал Санья в интервью Lord Ping.

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