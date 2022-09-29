Поль Погба: я всегда чувствовал любовь фанатов «Ювентуса», в «Манчестере» такого не было

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал об особых взаимоотношениях с болельщиками туринского клуба. Он признался, что в «Манчестер Юнайтед» ему не удалось выстроить такие отношения с фанатами.
«Болельщики «Ювентуса» всегда подталкивали меня вперёд. Они всегда поддерживали меня. А я чувствовал их любовь, это правда. Таких отличных отношений с фанатами у меня не было больше нигде, даже в «Манчестер Юнайтед».
На мой взгляд, Серия А всегда была одним из самых сложных турниров. Играть здесь нелегко. В Англии очень большой экономический потенциал. Но если мы говорим исключительно о футболе, то чемпионат Италии всегда был одним из сильнейших в мире», — цитирует Погба talkSPORT со ссылкой на GQ.
Погба отказался оставить автограф на футболке «Манчестер Юнайтед» для болельщика:
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