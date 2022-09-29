Ривалдо — о манчестерском дерби: Холанд доставит обороне «МЮ» много головной боли

Бывший бразильский футболист Ривалдо поделился мнением о матче «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», который состоится в воскресенье, 2 октября, на стадионе «Этихад».

«В дерби «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» за последние годы сменилась доминирующая сторона, и команда Хосепа Гвардиолы здесь является явным фаворитом.



«Горожане» гораздо больше соответствуют своему стилю игры, в то время как «красные дьяволы» с новым менеджером Эриком тен Хагом всё ещё ищут свою лучшую и наиболее эффективную систему, поэтому я вижу здесь победу «Манчестер Сити». Уверен, Эрлинг Холанд доставит много головной боли обороне гостей», — написал Ривалдо в своей колонке для Betfair.

Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»: