Ривалдо — о манчестерском дерби: Холанд доставит обороне «МЮ» много головной боли
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Бывший бразильский футболист Ривалдо поделился мнением о матче «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», который состоится в воскресенье, 2 октября, на стадионе «Этихад».
«В дерби «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» за последние годы сменилась доминирующая сторона, и команда Хосепа Гвардиолы здесь является явным фаворитом.
«Горожане» гораздо больше соответствуют своему стилю игры, в то время как «красные дьяволы» с новым менеджером Эриком тен Хагом всё ещё ищут свою лучшую и наиболее эффективную систему, поэтому я вижу здесь победу «Манчестер Сити». Уверен, Эрлинг Холанд доставит много головной боли обороне гостей», — написал Ривалдо в своей колонке для Betfair.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»:
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