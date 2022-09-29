Осинькин заявил, что «Крылья Советов» заслуженно победили в игре с «Факелом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу в матче третьего раунда группового этапа Фонбет Кубка России с «Факелом» (1:0).
«Игра в начале получилась, нашли свои моменты, забили гол. После этого по счёту мы отошли на свою половину поля, хотя не планировали, что будет такой футбол, хотели контролировать мяч, но поле мягкое и сложное, мышцы ребят подсаживались. Конечно, это оставило отпечаток на игре.
Несмотря на то что мы стали играть, понимая, что нужно не раскрываться и застраховаться от какой-то глупости, в связи с этим не позволили создать моменты. Было давление, но только со стандартных положений. Считаю, мы были сильнее и заслужили победу. Это была кубковая игра, она подразумевала ротацию», — сказал Осинькин на послематчевой пресс-конференции.
- 29 сентября 2022
-
22:06
-
21:53
-
21:49
-
21:38
-
21:33
-
21:33
-
21:30
-
21:22
-
20:54
-
20:53
-
20:46
-
20:35
-
20:08
-
20:00
-
19:59
-
19:48
-
19:37
-
19:33
-
19:27
-
19:23
-
19:18
-
19:16
-
19:09
-
19:03
-
18:59
-
18:56
-
18:53
-
18:50
-
18:50
-
18:48
-
18:45
-
18:35
-
18:34
-
18:25
-
18:18