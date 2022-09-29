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Осинькин заявил, что «Крылья Советов» заслуженно победили в игре с «Факелом»

Осинькин заявил, что «Крылья Советов» заслуженно победили в игре с «Факелом»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу в матче третьего раунда группового этапа Фонбет Кубка России с «Факелом» (1:0).

«Игра в начале получилась, нашли свои моменты, забили гол. После этого по счёту мы отошли на свою половину поля, хотя не планировали, что будет такой футбол, хотели контролировать мяч, но поле мягкое и сложное, мышцы ребят подсаживались. Конечно, это оставило отпечаток на игре.

Несмотря на то что мы стали играть, понимая, что нужно не раскрываться и застраховаться от какой-то глупости, в связи с этим не позволили создать моменты. Было давление, но только со стандартных положений. Считаю, мы были сильнее и заслужили победу. Это была кубковая игра, она подразумевала ротацию», — сказал Осинькин на послематчевой пресс-конференции.

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