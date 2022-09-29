Тренер «Боруссии» Терзич: Ройс вернётся к тренировкам со следующей недели

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс избежал серьёзной травмы в дерби с «Шальке-04». Об этом сообщил главный тренер «шмелей» Эдин Терзич.

«Он должен вернуться к тренировкам со следующей недели. К счастью, травма боковой связки колена оказалась не так серьёзна, как мы изначально опасались», — цитирует слова Терзича журналист Альфредо Педулла.

Напомним, во встрече с «Шальке-04», которая состоялась 17 сентября, Ройс в одном моменте неудачно приземлился на землю и подвернул лодыжку, после чего немца унесли с поля на носилках. Ранее были опасения, что травма гораздо серьёзнее и может потребоваться хирургическое вмешательство, но таких последствий удалось избежать.

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