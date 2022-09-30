Лучший бомбардир «Пари НН»: как можно критиковать Карпина в нынешних обстоятельствах?

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов поделился мнением о работе главного тренера сборной России Валерия Карпина. Форвард признался, что не разделяет критику в адрес специалиста.



«Отставка Карпина? Странные разговоры. В матче с Киргизией он попробовал новые сочетания. Тренер пытается нащупать будущее у этой команды, когда международные матчи для нас вновь будут доступны. Как можно критиковать Валерия Георгиевича в нынешних обстоятельствах?

Со мной Карпин не связывался. Конечно, приятно было бы оказаться в сборной, но понимаю, что пока я не так много забил, чтобы получить вызов. В заявке много опытных игроков с заслугами», — сказал Сулейманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.



Полностью интервью с Сулеймановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.