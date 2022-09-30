Лучший бомбардир «Пари НН»: как можно критиковать Карпина в нынешних обстоятельствах?

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов поделился мнением о работе главного тренера сборной России Валерия Карпина. Форвард признался, что не разделяет критику в адрес специалиста.
«Отставка Карпина? Странные разговоры. В матче с Киргизией он попробовал новые сочетания. Тренер пытается нащупать будущее у этой команды, когда международные матчи для нас вновь будут доступны. Как можно критиковать Валерия Георгиевича в нынешних обстоятельствах?
Со мной Карпин не связывался. Конечно, приятно было бы оказаться в сборной, но понимаю, что пока я не так много забил, чтобы получить вызов. В заявке много опытных игроков с заслугами», — сказал Сулейманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.
Полностью интервью с Сулеймановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 30 сентября 2022
-
08:30
-
08:10
-
06:43
-
06:37
-
06:19
-
06:18
-
05:49
-
05:44
-
04:54
-
04:51
-
04:23
-
04:18
-
03:58
-
03:48
-
03:36
-
03:20
-
03:20
-
03:00
-
02:35
-
02:13
-
01:53
-
01:52
-
01:34
-
01:33
-
01:13
-
01:12
-
00:59
-
00:55
-
00:47
-
00:44
-
00:41
-
00:40
-
00:32
-
00:30
-
00:29