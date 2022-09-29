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Защитник «МЮ» Варан: хотим побеждать такие команды, как «Ман Сити» и «Ливерпуль»

Защитник «МЮ» Варан: хотим побеждать такие команды, как «Ман Сити» и «Ливерпуль»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал значение предстоящего дерби с «Манчестер Сити», который должен состояться в ближайшие выходные.

«Соперничество исходит в основном от болельщиков, для них это важно, и мы это уважаем. Мы хотим сделать их счастливыми, поэтому мы хотим бороться и побеждать такие команды, как «Сити» и «Ливерпуль». Ты должен чувствовать, чего фанаты ждут от тебя и чего они хотят. Это очень важно», — цитирует слова Варана издание L’Équipe.

Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 2 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

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