«Спартак» — «Зенит»: Квинси Промес открыл счёт в матче

Сегодня, 29 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» проходит матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором московский «Спартак» принимает санкт-петербургский «Зенит». Стартовый свисток главного арбитра встречи Виталия Мешкова прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 79-й минуте в центре обороны санкт-петербургской команды случился провал, последовала передача Даниила Денисова в центр штрафной площадки, где мяч нашёл Квинси Промеса, который оказался перед воротами Ивана и беспрепятственно реализовал опасный игровой момент – 1:0.

«Зенит» расположился на третьей строчке квартета В, набрав три очка по итогам двух встреч. «Спартак» с шестью очками возглавляет таблицу.