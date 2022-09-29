«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России

Сегодня, 29 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» состоялся матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором московский «Спартак» принимал санкт-петербургский «Зенит». Стартовый свисток главного арбитра встречи Виталия Мешкова прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды долгое время не могли открыть счёт во встрече, вплоть до последних минут. На 79-й минуте в центре обороны санкт-петербургской команды случился провал, последовала передача Даниила Денисова в центр штрафной площадки, где мяч нашёл Квинси Промеса, который оказался перед воротами Ивана и беспрепятственно реализовал опасный игровой момент. На 86-й минуте последовала массированная атака красно-белых на ворота Ивана. Руслан Литвинов отдал передачу на нападающего Александра Соболева, который сместился в центр и с разворота сильным ударом пробил по воротам петербургской команды. На 95-й минуте Шамар Николсон отдал передачу на Квинси Промеса, который оформил дубль и установил итоговый счёт матча — 3:0.

После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.