«Выиграли и выиграли». Ал. Мостовой — о разгромной победе «Спартака» над «Зенитом»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Зенитом» со счётом 3:0 в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Нет никакой сенсации. Мы говорили до игры, что у «Спартака» есть шанс. По первому тайму «Зенит» чуть переигрывал «Спартак». Выиграли и выиграли. Это заденет «Зенит», потому что 3:0. Пока Промес там есть, можно на что-то претендовать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За «Спартак» дублем отличился нападающий Квинси Промес, а также форвард Александр Соболев. После этой встречи в группе В красно-белые стали единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.