Гендиректор «Спартака» оценил разгромную победу над «Зенитом»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Хорошая игра, всё по делу», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча между команда завершилась со счётом 3:0 в пользу московской команды. Дублем в составе «Спартака» отметился голландский нападающий Квинси Промес, также гол забил форвард Александр Соболев. После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте. В следующем туре турнира «Спартак» отправится в Самару на матч с «Крыльями Советов», а «Зенит» – в Воронеж, чтобы встретиться с «Факелом».