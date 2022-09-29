Семак — о поражении «Зенита» от «Спартака»: это эмоциональная выхолощенность

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру своей команды после разгромного поражения от «Спартака» со счётом 0:3 в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России, а также коснулся индивидуальных ошибок своих игроков.

«Это не пижонство. У нас нет пижонов в команде. Это эмоциональная выхолощенность. Каждая команда, играя против нас, хочет прервать какую-то серию. Такие матчи. Наша задача, чтобы после таких матчей команда собралась. Чтобы таких матчей было как можно меньше.



Что касается Кассьерры, это технический брак. Те, кто недостаточно хорошо сыграл, уже услышали это от меня в раздевалке», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.