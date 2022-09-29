«Прекрасный вечер для всех фанатов «Спартака». Камоцци — о разгромной победе над «Зенитом»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал разгромную победу красно-белых над «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Прекрасный вечер для всех фанатов «Спартака», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На 79-й минуте в центре обороны санкт-петербургской команды случился провал, последовала передача Даниила Денисова в центр штрафной площадки, где мяч нашёл Квинси Промеса, который оказался перед воротами Ивана и беспрепятственно реализовал опасный игровой момент.



После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.