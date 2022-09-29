«Индивидуальные ошибки». Сергей Семак — о причинах пропущенных мячей от «Спартака»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о причинах, по которой его подопечные пропустили три мяча от московского «Спартака» в матче Фонбет Кубка России, а также прокомментировал тактические построения по ходу встречи.
«Играя в четыре защитника, не могу сказать, что позволяли сопернику что-то создавать. Во втором тайме Вендел был на карточке, Малком – то же самое. Не хотели давить 90 минут. С начала второго тайма точно так же начали играть – неважно, в двойке или тройке. Мячи, которые мы пропустили – это индивидуальные ошибки, а не тактика», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.
- 29 сентября 2022
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