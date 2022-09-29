Сергей Семак: «Зенит» может и должен играть лучше, чем со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура группового этапа Кубка России со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу москвичей.
«Конечно, для игроков и команды два дня перерыва – это мало. Поэтому тренеры ротируют составы. В условиях перелётов и переездов футболисты не выдержат. Мы не просим переносить матчи, будем играть как скажут. Два тура накладываются на матчи ЧМ? Не знаю, насколько возможно их куда-то перенести. Скажут, будем доигрывать.
Состав, которым мы играем в чемпионате – более сыгранный. Даже два-три изменения глобально чувствуются. Ротируем состав, чтобы выходили игроки, которые играют мало, голодны до футбола. Результат для нас обидный, были моменты и на один на один. Это футбол, никуда не денешься. Много позволили сопернику. Можем и должны играть лучше, чем со «Спартаком». Держаться на одном уровне всегда сложно», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 29 сентября 2022
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