«Всё идёт с головы». Юран — о разгромной победе «Спартака» над «Зенитом»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (3:0).

«Хорошие эмоции — выиграли 3:0. «Спартак» сегодня здорово выглядел, забил свои моменты и шансы.



Когда у «Зенита» отсутствуют латиносы, то можно с ними бороться? Да и с латиносами можно бороться. Всё идёт с головы. «Зенит» последний раз очки в Москве терял? Да, терял. Теперь «Спартак» наконец-то выиграл уверенно», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.