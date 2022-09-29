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«Всё идёт с головы». Юран — о разгромной победе «Спартака» над «Зенитом»

«Всё идёт с головы». Юран — о разгромной победе «Спартака» над «Зенитом»
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (3:0).

«Хорошие эмоции — выиграли 3:0. «Спартак» сегодня здорово выглядел, забил свои моменты и шансы.

Когда у «Зенита» отсутствуют латиносы, то можно с ними бороться? Да и с латиносами можно бороться. Всё идёт с головы. «Зенит» последний раз очки в Москве терял? Да, терял. Теперь «Спартак» наконец-то выиграл уверенно», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.

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