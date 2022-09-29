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Абаскаль: Соболев в отличной форме

Абаскаль: Соболев в отличной форме
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал разгромную победу красно-белых над «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Каждый матч особенный. Мелёшин отлично играл предыдущие игры, но Соболев в отличной форме. Если не ошибаюсь, забил шесть голов в последних шести матчах. В такие моменты форварду просто необходимо играть и быть на поле. Мелёшин всё понимает, он важный член нашей команды.

Когда матч завершается победой, легко быть счастливым. Видел в глазах ребят веру в свои силы. Когда команде непросто, нужно продолжать верить и идти вперёд», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей.

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