Георгий Джикия: великая победа над «Зенитом»? Давайте не будем перебарщивать

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал значение разгромной победы над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Великая победа? Давайте не будем перебарщивать. Была кубковая игра, и мы выиграли 3:0. Выиграли за счёт голов», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Дублем в составе «Спартака» отметился голландский нападающий Квинси Промес, также гол забил форвард Александр Соболев. После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте. В следующем туре турнира «Спартак» отправится в Самару на матч с «Крыльями Советов», а «Зенит» – в Воронеж, чтобы встретиться с «Факелом».