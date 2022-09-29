«Чуть слеза не пустилась». Умяров — о приговоре Ларину

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о приговоре бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину.
«Вчера был в суде. Уже сутки такое непонятное состояние. Перед игрой даже чувствовал так… Много мыслей в связи с последними событиями. Тяжело было, но футбол — это то, что позволяет чуть-чуть отдалить все эти мысли.
Что было на душе, когда узнал, что Ларина посадят на три года? Честно, я не такой сентиментальный человек. Однако, когда судья озвучил приговор, у меня чуть слеза не пустилась. Очень тяжёлый был момент. Футбол — это единственное, что сейчас спасает. Только события Ларина беспокоят? Вы же сами всё понимаете — всё накладывается. Помогают отвлекаться футбол и семья», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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