Андрей Мостовой: мне никто из Италии не звонил. Не знаю, откуда такая информация

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отреагировал на слухи о трансфере в клуб Серии А.

«Да, читал про Италию. Знаю столько же, сколько вы. Не знаю, откуда информация. Мне никто не звонил из Италии, поэтому ничего не могу сказать.

Понравились ли клубы из списка? Да, «Лацио» – неплохая команда. Кто больше остальных понравился? Не помню, кто там ещё был. «Лацио», наверное, самый гранд. Но кто-то уже опроверг, поэтому, если мне позвонят, думаю, вы тоже сразу узнаете», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что предложение купить 24-летнего футболиста получили «Монца», «Сампдория», «Лацио», «Эмполи», «Удинезе» и «Верона». В текущем сезоне Мостовой провёл 13 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забив пять голов и отдав две голевые передачи.