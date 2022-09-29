Джикия: почему «Спартак» пять лет не мог обыграть «Зенит»? Потому что это жизнь

Центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия после разгромной победы над «Зенитом» объяснил, почему красно-белые долгое время не могли обыграть санкт-петербургскую команду.

«Конечно, давило, что пять лет не могли обыграть «Зенит». Хотелось как можно быстрее обыграть, и сегодня это получилось. Всех поздравляю, всех с победой. Почему так долго было? Потому что это жизнь», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча между командами завершилась со счётом 3:0 в пользу московского клуба. Дублем в составе «Спартака» отметился голландский нападающий Квинси Промес, также гол забил форвард Александр Соболев. После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.