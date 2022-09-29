Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия: почему «Спартак» пять лет не мог обыграть «Зенит»? Потому что это жизнь

Джикия: почему «Спартак» пять лет не мог обыграть «Зенит»? Потому что это жизнь
Комментарии

Центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия после разгромной победы над «Зенитом» объяснил, почему красно-белые долгое время не могли обыграть санкт-петербургскую команду.

«Конечно, давило, что пять лет не могли обыграть «Зенит». Хотелось как можно быстрее обыграть, и сегодня это получилось. Всех поздравляю, всех с победой. Почему так долго было? Потому что это жизнь», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча между командами завершилась со счётом 3:0 в пользу московского клуба. Дублем в составе «Спартака» отметился голландский нападающий Квинси Промес, также гол забил форвард Александр Соболев. После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.

Новость по теме
Георгий Джикия: великая победа над «Зенитом»? Давайте не будем перебарщивать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022