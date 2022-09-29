Экс-защитник «Арсенала» Санья — о нынешнем составе «канониров»: они готовы бросить вызов

Бывший защитник «Арсенала» Бакари Санья высказался о текущей игровой форме и глубине состава «канониров», которые лидируют в чемпионате английской Премьер-лиги.

«Я думаю, что это один из лучших составов, которые мы видели в составе «Арсенала» за очень долгое время. Команда играет в хороший футбол, но меня воодушевляет то, что её состав стал глубже, чем был ранее. Фабиу Виейра начал последнюю игру с «Брентфордом», потому что Эдегор был травмирован, и играл блестяще. У вас есть Тирни и Зинченко на левом фланге обороны. Нкетиа теперь совсем другой игрок. У Смита-Роу и Томиясу всё ещё есть потенциал, который пока не раскрылся. Я думаю, что впервые за долгое время эта команда выглядит готовой бросить вызов.

Что изменилось в сравнении с прошлым сезоном? Целеустремлённость, менталитет и уверенность. Вы знаете, что эти качества развиваются со временем, и сейчас мы начинаем видеть это в «Арсенале». Для меня это похоже на новый клуб, возвращающийся к старым стандартам «Арсенала», когда я играл за эту команду», — сказал Санья в интервью Lord Ping.

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