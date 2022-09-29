Андрей Мостовой — «Спартаку»: пусть порадуются

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о поражении московскому «Спартаку» в матче Фонбет Кубка России.

«Когда «Спартак» в последний раз выигрывал у «Зенита»? Я не припомню. Мы ни разу не проигрывали, когда я играл. Пусть порадуются», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча между командами завершилась со счётом 3:0 в пользу московского клуба. Дублем в составе «Спартака» отметился голландский нападающий Квинси Промес, также гол забил форвард Александр Соболев. После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте. В следующем туре турнира «Спартак» отправится в Самару на матч с «Крыльями Советов», а «Зенит» – в Воронеж, чтобы встретиться с «Факелом».