Джикия ответил на вопрос, если ли разница, когда «Зенит» играет с бразильцами и без них

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, легче или сложнее играть с «Зенитом» с бразильскими футболистами в составе.
«Думаю, что разница есть. Да, у них были несколько футболистов, которые находились в сборной. У нас была такая же ситуация, поэтому не будем делать на этом акцент», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
На 79-й минуте в центре обороны санкт-петербургской команды случился провал, последовала передача Даниила Денисова в центр штрафной площадки, где мяч нашёл Квинси Промеса, который оказался перед воротами Ивана и беспрепятственно реализовал опасный игровой момент.
После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.
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