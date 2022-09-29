Джикия ответил на вопрос, если ли разница, когда «Зенит» играет с бразильцами и без них

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, легче или сложнее играть с «Зенитом» с бразильскими футболистами в составе.

«Думаю, что разница есть. Да, у них были несколько футболистов, которые находились в сборной. У нас была такая же ситуация, поэтому не будем делать на этом акцент», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 79-й минуте в центре обороны санкт-петербургской команды случился провал, последовала передача Даниила Денисова в центр штрафной площадки, где мяч нашёл Квинси Промеса, который оказался перед воротами Ивана и беспрепятственно реализовал опасный игровой момент.



После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.