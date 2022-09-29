Литвинов: игроки «Спартака» счастливы, когда Федун радуется. Он всегда рядом с нами

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о бывшем владельце красно-белых Леониде Федуне после победы над «Зенитом» в матче Фонбет Кубка России.

«Федун сказал, что «Спартак» порадовал дедушку? Самое главное, что он всегда рядом с нами. Никогда не забывает о нас. Игроки «Спартака» счастливы, когда он радуется», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Встреча между командами завершилась со счётом 3:0 в пользу московского клуба. Дублем в составе «Спартака» отметился голландский нападающий Квинси Промес, также гол забил форвард Александр Соболев. После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.