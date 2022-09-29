Георгий Джикия: тяжёлая ситуация во всей России. Надеюсь, всё будет хорошо

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после матча Кубка России с «Зенитом» высказался о ситуации, которая сложилась в стране. Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.



«Конечно, это тяжёлая ситуация для нас во всей стране. Надеюсь, всё будет хорошо. Удаётся ли полностью концентрироваться на футболе? Думаю, что да. За счёт того, что это моя работа, а её я должен выполнять профессионально. Чтобы выполнять её профессионально, нужно концентрироваться», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 29 сентября, «Спартак» разгромил «Зенит» со счётом 3:0. За «Спартак» дублем отличился нападающий Квинси Промес, а также форвард Александр Соболев. После этой встречи в группе В красно-белые стали единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.