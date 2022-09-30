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Андрей Мостовой высказался о конкуренции с Клаудиньо в «Зените»

Андрей Мостовой высказался о конкуренции с Клаудиньо в «Зените»
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о конкуренции с Клаудиньо за место в стартовом составе санкт-петербургской команды.

«Уверен ли, что могу вытеснить Клаудиньо из состава? Почему нет? Я уверен в своих силах. Когда ты играешь в таком клубе, то всегда большая конкуренция. К этому нужно быть готовым, и, думаю, сейчас отрезок был неплохой — я показал себя в какой-то степени», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее завершился матч «Зенита» с московским «Спартаком», в котором победу праздновали красно-белые со счётом 3:0. После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.

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