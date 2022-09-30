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Квинси Промес поделился эмоциями от разгромной победы «Спартака» над «Зенитом»

Квинси Промес поделился эмоциями от разгромной победы «Спартака» над «Зенитом»
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Форвард «Спартака» Квинси Промес высказался о победе своей команды над «Зенитом» в матче Кубка России. Встреча команд закончилась со счётом 3:0.

«Я рад этой победе — мы наконец победили «Зенит». Сейчас мы находимся на первом месте в турнирной таблице в Кубке России — и я этому очень рад», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

За «Спартак» дублем отметился нападающий Квинси Промес, а также форвард Александр Соболев. После этой встречи в группе В красно-белые стали единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.

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