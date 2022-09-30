Квинси Промес: я счастлив в России. Чувствую себя здесь прекрасно

Нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что счастлив в России, несмотря на неспокойную обстановку вокруг государственной границы страны.
«Я счастлив в России. Чувствую себя здесь прекрасно», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Промес в матче третьего раунда группового этапа Кубка России с «Зенитом» забил 10-й и 11-й голы в сезоне. На 79-й минуте матча форвард красно-белых после передачи Даниила Денисова в центр штрафной площадки нашёл мяч, который оказался перед воротами Ивана, и беспрепятственно реализовал опасный игровой момент.
На 95-й минуте Промес оформил дубль, забив 11-й гол в текущем сезоне. Голландец забил три гола в трёх матчах Кубка России, а также восемь раз поразил ворота соперника в Российской Премьер-Лиге. Также игрок отметился тремя голевыми передачами в чемпионате.
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