Руслан Литвинов: приехать на сборы и тренироваться в сборной России — это самое лучшее

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что счастлив играть за сборную России, несмотря на отсутствие официальных матчей.

«Есть ли мотивация играть за сборную, когда нет официальных матчей? Конечно, есть. Всегда честь играть за нашу сборную — независимо от происходящего. Приехать на сборы и тренироваться в сборной России — это самое лучшее», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Товарищеский матч между сборными России и Киргизии состоялся 24 сентября в Бишкеке. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Перед этим матчем сборная России провела сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Ещё несколько товарищеских игр национальной команды запланированы на ноябрь.