Ривалдо: Аргентина составит конкуренцию в борьбе за трофей чемпионата мира

Бывший бразильский футболист Ривалдо высказался о шансах Лионеля Месси и сборной Аргентины на предстоящем чемпионате мира в Катаре, а также назвал других претендентов на победу в турнире.

«После последних матчей я вижу Аргентину в отличном состоянии благодаря победе на Кубке Америки в прошлом году, поэтому нам нужно серьёзно отнестись к ним на чемпионате мира 2022 года.



Команда демонстрирует уверенность в обороне. Лионель Месси в данный момент хорошо взаимодействует со своими товарищами по команде, что облегчает его игру. Поэтому мы можем рассчитывать, что Аргентина составит конкуренцию в борьбе за трофей, ведь этот турнир может стать последним чемпионатом мира для Месси.



Помимо Аргентины, европейские команды, такие как Франция, Испания и Германия, нельзя исключать из списка главных фаворитов, потому что у них есть отличные игроки и богатая история. Они подходят к турниру в хорошей форме.



Катар будет отличаться от того чемпионата мира, к которому мы привыкли, поскольку игроки приедут на турнир в лучшей форме, в отличие от типичного четырёхнедельного тренировочного сбора, поэтому будет интересно следить и выявлять различия», — сказал Ривалдо в интервью Betfair.

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