Умяров — о новом спортдиректоре Спартака»: Эшуорт сказал, что будем двигаться

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал назначение британского специалиста Пола Эшуорта на должность спортивного директора красно-белых.

«Только позитивные впечатления. Нам представили его позавчера перед командой. Эшуорт сказал, что будем двигаться. Он представился на русском языке», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Британец уже имеет опыт работы в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова». В двух матчах Эшуорт даже был исполняющим обязанности главного тренера команды вместо проходившего курс лечения Геннадия Стёпушкина. Также он работал скаутом британского «Брайтон энд Хоув Альбион», был исполнительным директором «Астаны» и тренировал несколько латвийских клубов.