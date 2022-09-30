Умяров — о новом спортдиректоре Спартака»: Эшуорт сказал, что будем двигаться
Поделиться
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал назначение британского специалиста Пола Эшуорта на должность спортивного директора красно-белых.
«Только позитивные впечатления. Нам представили его позавчера перед командой. Эшуорт сказал, что будем двигаться. Он представился на русском языке», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Британец уже имеет опыт работы в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова». В двух матчах Эшуорт даже был исполняющим обязанности главного тренера команды вместо проходившего курс лечения Геннадия Стёпушкина. Также он работал скаутом британского «Брайтон энд Хоув Альбион», был исполнительным директором «Астаны» и тренировал несколько латвийских клубов.
Комментарии
- 30 сентября 2022
-
01:13
-
01:12
-
00:59
-
00:55
-
00:47
-
00:44
-
00:41
-
00:40
-
00:32
-
00:30
-
00:29
-
00:27
-
00:23
-
00:19
-
00:18
-
00:10
-
00:09
-
00:06
-
00:05
-
00:04
- 29 сентября 2022
-
23:57
-
23:55
-
23:53
-
23:50
-
23:48
-
23:45
-
23:44
-
23:39
-
23:36
-
23:34
-
23:30
-
23:29
-
23:21
-
23:21
-
23:15
Партнерский контент