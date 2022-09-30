Руслан Литвинов: тяжело не отвлекаться на происходящее. Надо абстрагироваться

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что надо абстрагироваться от неспокойной обстановки вокруг государственной границы России.
«Самое главное — продолжать побеждать дальше. Тяжело не отвлекаться на происходящее. Сейчас надо стараться сделать много, чтобы абстрагироваться от этого полностью: не заходить в соцсети, не читать перед игрой», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте. Напомним, в противостоянии в Российской Премьер-Лиге «Зенит» одержал победу со счётом 2:1, а в игре третьего раунда Фонбет Кубка России разгромную победу одержала команда Гильермо Абаскаля.
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