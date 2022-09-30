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Наиль Умяров сообщил, что никто из игроков «Спартака» не получал повестку в военкомат

Наиль Умяров сообщил, что никто из игроков «Спартака» не получал повестку в военкомат
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, что никто из его одноклубников не получил повестку в военный комиссариат.

«Никто из игроков «Спартака» не получал повестку в военкомат. Приходили к кому-то из знакомых? Да, у знакомого есть повестка. Пообщаться с ними не успел, потому что сразу же забрали. Сейчас проходит обучение, наверное, — связи нет. Это не прямо близкий знакомый», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что профессиональных спортсменов, выступающих за клубы ЦСКА, будут мобилизовывать в последнюю очередь. Хоккеист столичного ЦСКА Иван Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы.

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