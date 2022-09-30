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Глава департамента судейства РФС оценил работу Мешкова в матче «Спартак» — «Зенит»

Глава департамента судейства РФС оценил работу Мешкова в матче «Спартак» — «Зенит»
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Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал работу главного арбитра Виталия Мешкова, который обслуживал встречу между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Мне кажется, сложных ключевых решений не было. Возможно, были шероховатости, но в матчах такого накала они встречаются часто. Почему? К каждому моменту приковано огромное внимание. В другом матче, возможно, не стали бы обращать внимание. Не увидел чего-то криминального и негативного в работе Мешкова», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча между командами завершилась со счётом 3:0 в пользу московского клуба. Дублем в составе «Спартака» отметился голландский нападающий Квинси Промес, также гол забил форвард Александр Соболев. После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.

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