Глава департамента судейства РФС оценил работу Мешкова в матче «Спартак» — «Зенит»

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал работу главного арбитра Виталия Мешкова, который обслуживал встречу между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Мне кажется, сложных ключевых решений не было. Возможно, были шероховатости, но в матчах такого накала они встречаются часто. Почему? К каждому моменту приковано огромное внимание. В другом матче, возможно, не стали бы обращать внимание. Не увидел чего-то криминального и негативного в работе Мешкова», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча между командами завершилась со счётом 3:0 в пользу московского клуба. Дублем в составе «Спартака» отметился голландский нападающий Квинси Промес, также гол забил форвард Александр Соболев. После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.