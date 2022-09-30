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Дмитрий Чистяков: «Спартак» является конкурентом «Зенита» в РПЛ. Легендарный клуб

Дмитрий Чистяков: «Спартак» является конкурентом «Зенита» в РПЛ. Легендарный клуб
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура Кубка России со «Спартаком». Встреча закончилась победой «Зенита» со счётом 3:0.

«Спартак» является конкурентом «Зенита» в РПЛ. Легендарный клуб, в какой бы форме они ни были», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

За «Спартак» дублем отметился нападающий Квинси Промес, а также форвард Александр Соболев. После этой встречи в группе В красно-белые стали единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте. Также в этой группе выступают «Факел» и «Крылья Советов».

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