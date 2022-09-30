«Это не отговорка». Карпин рассказал, что игроки «Ростова» говорили после матча в Грозном

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий по итогам кубковой игры с «Ахматом» в Грозном, которая завершилась победой хозяев поля со счётом 3:1.



«Игра была плюс-минус равной. Нам удалось забить, поэтому дальше оборонялись, наверное, больше. Понятно, что средний возраст в линии обороны – 21 год. Дали время. Считаю, сыграли неплохо, нормально.



Понятно, что можно лучше. Ребята говорили, что поле не самого лучшего качества, очень мягкое, ноги у всех подсели, забились. Но это, естественно, не отговорка – для двух команд оно одинаковое. Что-то у нас сегодня получилось, что-то нет. В целом – нормально», – сказал Карпин во флеш-интервью на телеканале «Матч! Премьер».



На 59-й минуте Роман Тугарев реализовал пенальти, после чего «Ростов» вёл в счёте. Но на 73-й минуте 11-метровый был назначен уже в ворота ростовчан – отличился Олейников. Вскоре Иван оформил дубль, а на 88-й минуте Мохамед Конате оформил итоговый счёт 3:1 в пользу «Ахмата».

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