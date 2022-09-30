Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соболев после победы «Спартака» над «Зенитом» попросил подсказать дельфинарии в Астрахани

Соболев после победы «Спартака» над «Зенитом» попросил подсказать дельфинарии в Астрахани
Комментарии

Нападающий «Спартака» Александр Соболев обратился к болельщикам после матча 3-го тура группового этапа Кубка России с «Зенитом». Встреча прошла в Москве и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0. Соболев забил один гол на 86-й минуте.

«Всем привет. Слушайте, один вопрос есть. Завтра в Астрахань лечу, и подскажите, пожалуйста, какие-нибудь хорошие дельфинарии. Просто в Москве уже все обходил. Хотелось в Астрахани зацепить что-то новенькое, новые эмоции получить. Спасибо», — сказал Соболев в видео в своём телеграм-канале.

Отметим, болельщики часто называют Соболева дельфином, намекая на симуляции со стороны футболиста.

В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев принял участие в 10 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Вы тоже не верите своим глазам?! «Спартак» просто смял «Зенит» в Москве! Вы тоже не верите своим глазам?! «Спартак» просто смял «Зенит» в Москве!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022