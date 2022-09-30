Соболев после победы «Спартака» над «Зенитом» попросил подсказать дельфинарии в Астрахани

Нападающий «Спартака» Александр Соболев обратился к болельщикам после матча 3-го тура группового этапа Кубка России с «Зенитом». Встреча прошла в Москве и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0. Соболев забил один гол на 86-й минуте.
«Всем привет. Слушайте, один вопрос есть. Завтра в Астрахань лечу, и подскажите, пожалуйста, какие-нибудь хорошие дельфинарии. Просто в Москве уже все обходил. Хотелось в Астрахани зацепить что-то новенькое, новые эмоции получить. Спасибо», — сказал Соболев в видео в своём телеграм-канале.
Отметим, болельщики часто называют Соболева дельфином, намекая на симуляции со стороны футболиста.
В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев принял участие в 10 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
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