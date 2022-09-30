Стали известны условия контракта, которые «ПСЖ» предлагает Лионелю Месси

«ПСЖ» предложил нападающему Лионелю Месси новое контрактное соглашение, сообщается в «твиттере» El Larguero.

По данным источника, французский клуб предложил аргентинскому форварду продлить контракт по схеме 1+1. При этом финансовые условия Месси останутся примерно на нынешнем уровне — € 30 млн.

Отмечается, что Месси изучит предложение «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Месси не планирует продлевать контракт с парижанами. Интерес к футболисту проявляет «Барселона».

Месси выступает за парижан с 2021 года, куда перешёл из «Барселоны». Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и сделал семь результативных передач. В рамках Лиги чемпионов после двух матчей на счету аргентинца один гол и один результативный пас.