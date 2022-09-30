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Промес праздновал гол угрожающим жестом, судья предупреждал Семака. Фото победы «Спартака»

Промес праздновал гол угрожающим жестом, судья предупреждал Семака. Фото победы «Спартака»
Квинси Промес
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29 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» в матче Кубка России в группе B «Спартак» разгромил «Зенит». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых. Нападающий «Спартака» Квинси Промес оформил дубль, его одноклубник Александр Соболев отметился голом.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о бывшем владельце красно-белых Леониде Федуне после победы над «Зенитом» в матче Фонбет Кубка России.

«Федун сказал, что «Спартак» порадовал дедушку? Самое главное, что он всегда рядом с нами. Никогда не забывает о нас. Игроки «Спартака» счастливы, когда он радуется», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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