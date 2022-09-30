«Спохватились ближе к финальному свистку». Дуглас Сантос — о поражении от «Спартака»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о причинах разгромного поражения от «Спартака» в матче Кубка России (0:3).
«В таких важных играх вы с первых же минут должны всеми силами стремиться лишь к победе, а не спохватываться ближе к финальному свистку, вспоминая об этой задаче, когда уже может не хватить времени. Что и произошло сегодня. Когда позволяешь себе расслабиться, начинаешь нервничать и допускать неточности в тех действиях и передачах, которые прежде исполнял идеально.
Сегодня у нас было слишком много брака, суеты. Зато мы увидели, как не должны разрешать себе играть ни при каких обстоятельствах. Мы – «Зенит», мы обязаны всегда действовать на поле так, как в матчах чемпионата: сообща, слаженно, с горящими глазами. А когда в действиях столько ошибок, соперник чувствует всё больше уверенности в своих силах и использует это против вас», – цитирует Дугласа Сантоса официальный сайт «Зенита».
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