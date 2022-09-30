Семак: те, кто претендует на место в стартовом составе, должны играть гораздо увереннее

Наставник «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги кубковой встречи со «Спартаком», которая завершилась поражением его команды со счётом 0:3.



«Выигрывает команда, которая забивает. У нас сегодня было сколько, две или три штанги? Сразу вспоминается момент Малкома. Для команды, которая первой забила, дальнейший ход матча эмоционально другим был. Моменты нужно реализовывать.



Конечно, сегодня позволяли сопернику многое – больше, чем обычно. Отчасти это связано с составом, который был неоптимальным. Это с одной стороны. А с другой, и в этом составе мы должны играть гораздо увереннее. Особенно те футболисты, которые претендуют на место в стартовом составе», – сказал Семак после матча в эфире телеканала «Матч! Премьер».



«Спартак» победил «Зенит» со счётом 3:0 благодаря дублю Квинси Промеса и голу Александра Соболева. Красно-белые единолично лидируют в группе В, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.