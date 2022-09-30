«Нельзя переступать черту». Тренер «Порту» — о людях, забросавших его машину камнями

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау высказался об инциденте после матча Лиги чемпионов с «Брюгге», когда машину с ним, его женой и детьми забросали камнями при выезде со стадиона «Драгау».
«Это была ситуация, которая потрясла меня и моих родных. Для меня нет в жизни ничего важнее семьи, и я променял бы все свои спортивные успехи на её благополучие. Это искренние слова человека, подвергшегося безобразному нападению со стороны людей, не имеющих понятия об успехах и результатах в спорте.
Я приехал в Порту, когда мне было 15 лет, а с этого момента прошло уже довольно много времени. Все годы в клубе как игрок я становился чемпионом. В трёх из пяти сезонов с «Порту» уже в роли главного тренера я также становился чемпионом. Я счастлив быть самым титулованным тренером в истории клуба наряжу с Артуром Жорже. Но, видимо, для некоторых людей это не имеет никакого значения. Поступок, который произошёл, сложно как-то охарактеризовать. Он явно отличался от того, что я вижу у всех людей, любящих «Порту». Нельзя переступать черту и переходить к глупости.
Да, матч с «Брюгге» был худшим в Лиге чемпионов с тех пор, как я тренирую в «Порту». Плохой результат, плохая игра во всех отношениях. Однако мы делаем всё возможное, чтобы свести к минимуму факторы, вызвавшие такой результат. Стараемся дать ответ в каждом следующем матче», – приводит слова Консейсау официальный сайт «Порту».
- 30 сентября 2022
-
02:35
-
02:13
-
01:53
-
01:52
-
01:34
-
01:33
-
01:13
-
01:12
-
00:59
-
00:55
-
00:47
-
00:44
-
00:41
-
00:40
-
00:32
-
00:30
-
00:29
-
00:27
-
00:23
-
00:19
-
00:18
-
00:10
-
00:09
-
00:06
-
00:05
-
00:04
- 29 сентября 2022
-
23:57
-
23:55
-
23:53
-
23:50
-
23:48
-
23:45
-
23:44
-
23:39
-
23:36