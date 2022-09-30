«Нельзя переступать черту». Тренер «Порту» — о людях, забросавших его машину камнями

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау высказался об инциденте после матча Лиги чемпионов с «Брюгге», когда машину с ним, его женой и детьми забросали камнями при выезде со стадиона «Драгау».



«Это была ситуация, которая потрясла меня и моих родных. Для меня нет в жизни ничего важнее семьи, и я променял бы все свои спортивные успехи на её благополучие. Это искренние слова человека, подвергшегося безобразному нападению со стороны людей, не имеющих понятия об успехах и результатах в спорте.



Я приехал в Порту, когда мне было 15 лет, а с этого момента прошло уже довольно много времени. Все годы в клубе как игрок я становился чемпионом. В трёх из пяти сезонов с «Порту» уже в роли главного тренера я также становился чемпионом. Я счастлив быть самым титулованным тренером в истории клуба наряжу с Артуром Жорже. Но, видимо, для некоторых людей это не имеет никакого значения. Поступок, который произошёл, сложно как-то охарактеризовать. Он явно отличался от того, что я вижу у всех людей, любящих «Порту». Нельзя переступать черту и переходить к глупости.



Да, матч с «Брюгге» был худшим в Лиге чемпионов с тех пор, как я тренирую в «Порту». Плохой результат, плохая игра во всех отношениях. Однако мы делаем всё возможное, чтобы свести к минимуму факторы, вызвавшие такой результат. Стараемся дать ответ в каждом следующем матче», – приводит слова Консейсау официальный сайт «Порту».

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