В «Лацио» прокомментировали информацию об интересе к Андрею Мостовому

Спортивный директор римского «Лацио» Игли Таре отреагировал на информацию о том, что клуб проявляет интерес к полузащитнику петербургского «Зенита» Андрею Мостовому.
«Информация о том, что мы интересуемся Андреем Мостовым – фейк», – приводит слова Таре Sport24.
Ранее один из телеграм-каналов сообщил, что интерес к 24-летнему футболисту проявляют итальские «Монца», «Сампдория», «Лацио», «Эмполи», «Удинезе» и «Верона». Однако генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии «Чемпионату» сообщил, что перечисленные клубы не обращались в клуб по трансферу Мостового.
Андрей Мостовой провёл за «Зенит» 85 игр во всех турнирах и оформил 18 голов. В нынешнем сезоне он принял участие во всех 14 матчах команды в чемпионате, Кубке и Суперкубке России, забив пять мячей (два – «Крыльям Советов», по одному – «Уралу», «Спартаку» и «Динамо»). На счету Мостового также 11 матчей и 1 гол за национальную сборную России.
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