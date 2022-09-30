Игорь Черевченко: моя тренерская карьера пока приостановлена

Бывший главный тренер «Локомотива», «Балтики», тульского «Арсенала» и «Химок» Игорь Черевченко рассказал о том, что в ближайшее время не возглавит ни один из российских клубов.



«Моя тренерская карьера пока приостановлена, а менять я пока ничего не собираюсь. Да и нет смысла сейчас принимать какие-то предложения. До зимней паузы уже два месяца. У клубов начнутся сборы, тогда и будет смысл в том, чтобы рассматривать разные варианты», – приводит слова Черевченко Sport24.



48-летний Игорь Черевченко находится без тренерской работы с февраля этого года. Его предыдущим клубом были «Химки». Черевченко работал с командой с сентября 2020-го по октябрь 2021-го (36 матчей). После этого подмосковный клуб объявил о расторжении контракта с тренером, но менее чем через месяц договорился о возвращении.



До конца 2021 года «Химки» провели под руководством Черевченко ещё четыре матча. Затем команда провела с ним зимние сборы. А в феврале, за несколько дней до рестарта чемпионата России, неожиданно было вновь объявлено о расторжении контракта.