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Форвард «Зенита» Сергеев рассказал, читает ли комментарии о себе под новостями в СМИ

Форвард «Зенита» Сергеев рассказал, читает ли комментарии о себе под новостями в СМИ
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос, следит ли он за комментариями пользователей под новостями о себе, а также рассказал, почему не ведёт личные страницы в социальных сетях.

«Я перестал читать вообще. Раньше читал, заморачивался, а сейчас вообще отпустил ситуацию. Почему не активен в интернете? У меня нет привычки вести страничку в «Телеграме» или другой социальной сети. Не интересуюсь этим», – приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».

Сергеев перешёл в «Зенит» в январе 2022 года из «Крыльев Советов». В составе самарской команды Иван в сезоне-2020/21 стал лучшим бомбардиром ФНЛ (сейчас – Первая лига), забив 40 мячей в 39 матчах. За «Зенит» в текущем сезоне Сергеев провёл 13 матчей и отметился пятью голами.

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