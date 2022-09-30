Гаджиев высказался о конфликте Мостового и Писарева

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился мнением о конфликте бывшего полузащитника московского «Спартака» Александра Мостового и члена тренерского штаба сборной России Николая Писарева.



«С Писаревым лично не знаком, но, конечно, помню его по выступлениям за «Спартак» — отличный был футболист. Я бы не сказал, что у Мостового с ним конфликт. Это громко сказано. Мостовой в эфире действительно активно обсуждал позицию Писарева в российском футболе, не зная, что на нём микрофон, ха-ха. Но, может, Саша это и без микрофона сказал бы, если бы его спросили.



Думаю, оба спартаковца, заслуженные люди. Милые бранятся, только тешатся — давайте так считать и не раздувать из этого конфликт. Ничего сверхъестественного не произошло. Просто Саша в целом выразил свою позицию по происходящему. Отчасти, верную», – приводит слова Гаджиева Sport24.