Гаджиев высказался о конфликте Мостового и Писарева

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился мнением о конфликте бывшего полузащитника московского «Спартака» Александра Мостового и члена тренерского штаба сборной России Николая Писарева.
«С Писаревым лично не знаком, но, конечно, помню его по выступлениям за «Спартак» — отличный был футболист. Я бы не сказал, что у Мостового с ним конфликт. Это громко сказано. Мостовой в эфире действительно активно обсуждал позицию Писарева в российском футболе, не зная, что на нём микрофон, ха-ха. Но, может, Саша это и без микрофона сказал бы, если бы его спросили.
Думаю, оба спартаковца, заслуженные люди. Милые бранятся, только тешатся — давайте так считать и не раздувать из этого конфликт. Ничего сверхъестественного не произошло. Просто Саша в целом выразил свою позицию по происходящему. Отчасти, верную», – приводит слова Гаджиева Sport24.
- 30 сентября 2022
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