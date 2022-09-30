Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаджиев высказался о конфликте Мостового и Писарева

Гаджиев высказался о конфликте Мостового и Писарева
Комментарии

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился мнением о конфликте бывшего полузащитника московского «Спартака» Александра Мостового и члена тренерского штаба сборной России Николая Писарева.

«С Писаревым лично не знаком, но, конечно, помню его по выступлениям за «Спартак» — отличный был футболист. Я бы не сказал, что у Мостового с ним конфликт. Это громко сказано. Мостовой в эфире действительно активно обсуждал позицию Писарева в российском футболе, не зная, что на нём микрофон, ха-ха. Но, может, Саша это и без микрофона сказал бы, если бы его спросили.

Думаю, оба спартаковца, заслуженные люди. Милые бранятся, только тешатся — давайте так считать и не раздувать из этого конфликт. Ничего сверхъестественного не произошло. Просто Саша в целом выразил свою позицию по происходящему. Отчасти, верную», – приводит слова Гаджиева Sport24.

Новость по теме
«Чего не спрашивали год назад, когда он на остановке стоял?» Мостовой ответил Писареву
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022